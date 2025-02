Mocne polskie wątki w głośnym amerykańskim serialu. Tak wygląda nasze lotnisko

W serialu pojawia się wątek Alexeia Orekhowa, Białorusina, którego służby chcą sprowadzić do siebie. Nie będę zdradzał, dlaczego tak się dzieje, żeby nie psuć nikomu zabawy. Ważne jest jednak, że gdy ściągają go do NATO-wskiej części Europy, to przyjeżdża on do Polski, a konkretnie do Gdańska. Widzimy więc lotnisko w Gdańsku, a w zasadzie budynek, który to lotnisko ma udawać. Bo tak prezentuje się ono w serialu: