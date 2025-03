SkyShowtime: najlepsze filmy 2025 roku. Ranking TOP 15

Bohaterem filmu "Kaskader" jest Colt Seavers (Ryan Gosling), kaskadera po przejściach, który niedawno uległ wypadkowi. Colt daje się przekonać do powrotu do kariery kaskaderskiej, gdy dowiaduje się, że jego była, Jody (Emily Blunt), kręci film i zaprasza go do wzięcia w nim udziału. Chcąc odzyskać miłość swojego życia, Colt wraca na plan filmowy. Nieoczekiwanie okazuje się, że główny bohater nowego filmu zaginął, a produkcja staje pod znakiem zapytania. Uwikłany w coraz bardziej szalony spisek, mężczyzna rozwiązać zagadkę, aby uratować film i dać sobie ostatnią szansę na odzyskanie Jody.