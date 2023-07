In "Loki" we trust. Pierwszy zwiastun 2. sezonu serialu MCU zapowiada gęstą od akcji kontynuację

1. sezon "Lokiego" zakończył się w momencie powrotu boga do siedziby Time Variance Authority. Miał on zamiar ostrzec Mobiusa przed katastrofą w multiwersum, ale trafił do linii czasowej, w której on i agent jeszcze się nie znali. Nie wiemy, jakie skutki dla czasoprzestrzeni będzie miało zabicie właśnie tego Kanga i stworzenie niekontrolowanej liczby linii czasowych.



Nowa historia będzie rozgrywać się po szokujących wydarzeniach z finału "jedynki". Antybohater przemierza multiwersum w poszukiwaniu Sylvie, Renslayer i Miss Minutes.



W produkcji zobaczymy Toma Hiddlestona, Owena Wilsona, Gugu Mbatha-Raw oraz Sophię Di Martino. Do 2. sezonu dołączyli m.in. Ke Huy Quan ("Wszystko wszędzie naraz") oraz Kate Dickie ("Gra o tron").



