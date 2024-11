(Prawie) najbardziej odjechany film roku trafił na VOD. Wyciśnie was jak sztangę na siłowni

Reżyserka wyciska ze swojej opowieści siódme poty, korzystając przy tym z ogranych motywów, tropów i konwencji. Robi to jednak w sposób świeży i odżywczy. To film zupełnie inny od debiutu Rose Glass, ascetycznego "Saint Maud". On roznosi swoją energią wszelkie ramy gatunkowe, w jakie chcielibyśmy go wsadzić. Jest bombastyczny, rozbuchany, nieokiełznany i - przede wszystkim - wściekły. Dlatego właśnie wywiera tak ogromne wrażenie.



