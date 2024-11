Ten przewrotny dreszczowiec to idealny film na weekend. Wreszcie pojawił się na VOD

Lato należało do Disneya. "W głowie się nie mieści 2" i "Deadpool & Wolverine" to w końcu największe hity tego roku. Bez marketingowych fanfar w ostatnich miesiącach do kin wszedł jednak też "Strange Darling". Tuż po jego premierze rozniosła się wieść, że to bardzo przewrotny thriller, umiejętnie grający oczekiwaniami widza. W dodatku świetnie zrealizowany. Czy to prawda? Owszem! W obiegowej opinii na temat tego filmu nie ma ani krzty przesady.



"Strange Darling" rozpoczyna się od informacji o grasującym w Stanach Zjednoczonych seryjnym mordercy. Potem widzimy zakrwawioną kobietę, która biegnie przez oregoński las. "To niedoszła ofiara zabójcy" - myślimy, dodając dwa do dwóch. Za chwilę jednak reżyser i scenarzysta J.T. Mollner całkowicie zmienia scenerię. Przenosimy się na parking pod motelem, gdzie Dama pyta poznanego przed chwilą mężczyznę, czy nie zamierza jej skrzywdzić.