Polski horror Netfliksa obejrzycie u konkurencji. Nie zaśniecie po nim spokojnie

Bartosz M. Kowalski udowadnia, że hasło "polski horror" to nie oksymoron. Po "W lesie dziś nie zaśnie nikt" zrealizował dla Netfliksa "Ostatnią wieczerzę", w której zabiera widzów do 1987 roku. Milicjant prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczych zaginięć za murami odległego klasztoru. Stopniowo odkrywa prawdę o z pozoru sympatycznych duchownych. Na pełne grozy atrakcji widz musi co prawda trochę poczekać, ale wcześniej dostaje klimatyczny i niepokojący kryminał.



"Ostatnia wieczerza" pojawiła się na Netfliksie w 2022 roku i z miejsca przypadła do gustu użytkownikom. W naszym kraju cieszyła się sporą popularnością, bo przecież rodzimi użytkownicy rzucają się na wszystko, co polskie. Ale! Horrorowi udało się też dostać do globalnej topki najchętniej oglądanych filmów nieanglojęzycznych na platformie. Produkcja stała się więc światowym hitem.