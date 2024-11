To najlepsza animacja science fiction, jaką zobaczycie. Właśnie dojechała na VOD

Głównym zadaniem "Mars Express" jest sprawić nam frajdę. To w końcu neo-noir pełną gębą. Śledzimy tu losy prywatnej detektywki Aline Ruby, prowadzącej śledztwo w sprawie tajemniczego zaginięcia Jun Chow. Główna bohaterka wraz ze swoim partnerem wpadają na trop korupcji i korporacyjnego spisku na szeroką skalę. Przed odkryciem prawdy próbują ich powstrzymać zarówno policjanci, jak i mordercy. Rozpoczyna się więc szaleńczy wyścig z czasem, przez co fabuła pędzi od jednej widowiskowej sceny akcji do drugiej. Od narzuconego tempa można się wręcz spocić.



To wręcz zadziwiające, że przy takiej dynamice, reżyserowi Jeremiemu Perinowi udało się stworzyć tak bogaty świat przedstawiony. W trakcie pierwszego prezentowanego nam pościgu, wraz z Aline przeciskamy się przez robotników protestujących przeciwko androidom zabierającym im prace. Toż to przecież bezpośrednio odnosi nas do toczącej się w rzeczywistości dyskusji na temat rozwoju sztucznej inteligencji. Bo twórcy chcą nam przede wszystkim dostarczyć rozrywki, ale jednocześnie zmusić do refleksji.