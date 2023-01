Gwiazda "Na Wspólnej" wychowuje niepełnosprawną córkę. Gorzko oceniła pomoc państwa

Przyznam, że nie angażuję się za bardzo w działania organizacji rodziców, czy opiekunów osób niepełnosprawnych. Wiele osób może mieć o to do mnie pretensje, ale taka jestem i nie potrafię funkcjonować w ramach tego rodzaju struktur - wyjaśniła Lucyna Malec, dodając: A nasze państwo oferuje niewiele… Jedno, za co mogę podziękować, to ośrodek, do którego uczęszcza Zosia, już jako osoba, która skończyła edukację. Wiem, że takich ośrodków nie jest wiele, a potrzeby są ogromne… - wyjaśniła Lucyna Malec w rozmowie z "Faktem".