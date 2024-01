Zastanawiam się tylko, czemu tak ubieracie pannę młoda. Ja rozumiem, że to ślub na szybko i niespodzianka, ale mogłaby wyglądać lepiej; Kto tak idzie do ślubu?; Tak samo pan młody...w jeansach Szok! Ciemne choćby; Dziwna ta sukienka Jagody - piszą fani w komentarzach na Instagramie.



Również mocno naciągana jest dla nich sama ceremonia ślubna, bez wcześniejszego przygotowania. Mało prawdopodobne, żadnych papierów, żadnych nauk przedmałżeńskich, żadnego chodzenia do poradni rodzinnej; Fabuła naciągana jak stare gacie, robicie z serialu z tradycjami pośmiewisko upychaniem w krótkim odstępie czasu takich naładowanych komediowym klimatem "eventow". Robi się z tego komediowy zlepek skeczy a nie serial o życiu - pisali poirytowani fani.



Żeby nie było tak krytycznie, wśród licznych, rozmaitych opinii nie brakowało też takich, że serialowe sceny w kościele były wzruszające, a nietypowe stroje ślubne nie mają absolutnie żadnego znaczenia. Tak czy inaczej - nie sposób nie odnieść wrażenia, że scenarzyści telenoweli idą na coraz większą łatwiznę.