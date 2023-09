Fantastyczny polski serial wyląduje na Netfliksie. Wcześniej mogliście go zobaczyć tylko u konkurencji

Konrad Wolski, szef wydziału Q, elitarnej komórki polskiego wywiadu, przejmując w Stambule białoruskiego handlarza bronią, dowiaduje się o planowanym w Szwecji zamachu terrorystycznym. Broń, która zostanie użyta w zamachu, ma pochodzić z sowieckiego arsenału ukrytego na Białorusi. Konrad natychmiast uruchamia Travisa, polskiego szpiega zakonspirowanego w mińskim KGB, by zdobył informacje wywiadowcze, które udaremnią plan terrorystów. Sprawę komplikuje fakt, że Travis został właśnie zdekonspirowany przez jednego z białoruskich oficerów KGB. Poddany finansowemu szantażowi nie utrzyma się długo na swojej pozycji – z misją jego natychmiastowej ewakuacji rusza do Mińska Sara, oficer polskiej Agencji Wywiadu. Równocześnie w Warszawie emerytowany generał białoruskich służb szantażuje Premiera Rządu RP. Oficerowie Agencji Wywiadu muszą za wszelką cenę przejąć archiwalne materiały obciążające szefa polskiego rządu. Wszystkie drogi prowadzą więc do Mińska. Rozpoczyna się mordercza gra z czasem

- czytamy w oficjalnym opisie fabuły.