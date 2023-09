Jakimowicz w nowej pracy nie przestaje obrażać. Na jego celowniku znalazł się Maciej Stuhr

Niedawno dołączył do telewizji konserwatywnego portalu Prawy.pl. Talk-show "Tu jest Polska", emitowany jest aż trzy razy w tygodniu i nadawany na żywo. Po pierwszych odcinkach widzowie nie do końca byli przekonani co do tego, w jaki sposób prezenter prowadzi program, zarzucając mu zbytnie skupienie na sobie.



A Jakimowicz nie byłby sobą, gdyby nie obrażał innych, zwłaszcza tych, którzy mają zupełnie inne poglądy od niego. Tym razem udostępnił na Instagramie fragment wywiadu z Maciejem Stuhrem. Stuhr na pytanie o Jakimowicza odpowiedział, że "nie wie, kim on jest i chyba nie chce się dowiadywać".



Jak można się domyśleć, ten komentarz nie spodobał się gwiazdorowi "Młodych wilków", który napisał pod wideo obraźliwy komentarz w stronę Stuhra. Opuchnięty jak po dykcie z wyglądem bezdomnego, syn zdrajcy i przestępcy (...) To jakoś mnie to nie martwi, że udaje, że nie wie - oznajmił Jakimowicz.