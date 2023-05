Przełom w sprawie Madeleine McCann. Na miejscu poszukiwań znaleziono istotną wskazówkę

Sprawa zaginięcia Madeleine McCann jest jedną z najgłośniejszych na świecie. Od wielu lat prowadzone są działania, które mają ustalić, co stało się z 3-letnią Madeleine, która będąc na wakacjach z rodzicami w Portugalii, zniknęła z hotelowego pokoju. W ostatnich miesiącach było bardzo głośno o całej sprawie, a przyczyniła się do tego Polka, 21-letnia Julia Faustyna, która mocno sugerowała, że to ona może być zaginioną Polką. Ostatecznie testy DNA wykazały, że Julia ma polskie pochodzenie z domieszką litewskiego.