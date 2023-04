Sprawa z polską Madeleine McCann od początku była ukartowana. Wszystko na to wskazuje

Fia nieraz zmuszała mnie do podpisania dokumentów, których nie rozumiałam (angielski język prawniczy). Zabrała mi paszport i dowód osobisty, nie pozwoliła mi wrócić do Polski. To był powód, dla którego zadzwoniłam na policję w USA - pisała w swoich mediach społecznościowych. Johansson nie pozostała dłużna na te zarzuty. Kobieta podkreśliła w instagramowej transmisji, że Julia od początku miała wszystkich oszukiwać. Od początku wiedziała, że nie jest zaginionym przed laty dzieckiem i wszystko miała ukartować ze swoim chłopakiem, po to, by wybić się w mediach.