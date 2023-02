Ten dokument od HBO Max trudno się ogląda. Nie dlatego, że jest zły, ale ze względu na okropną zbrodnię

W Polsce jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych jest zaginięcie nastoletniej Iwony Wieczorek w 2010 roku. Sprawa od lat jest w toku i co jakiś czas wypływają nowe informacje, co tak naprawdę mogło stać się z zaginioną nastolatką z Trójmiasta. Tymczasem świat wciąż żyje zaginięciem 3-letniej Madeleine McCann z 2007 roku. Dziewczynka z Wielkiej Brytanii zaginęła podczas wakacji w Portugalii w Praia da Luz. Kate i Garry McCannowie, małżeństwo brytyjskich lekarzy wypoczywało w Portugalii razem z trójką swoich pociech, bliźniakami oraz córeczkę Madeleine. Na wakacjach towarzyszyli im również ich przyjaciele. W czwartek 3 maja rodzice dziecka wybrali się na kolację do pobliskiej restauracji razem z przyjaciółmi, co jakiś czas zaglądając do swoich pociech. Tego wieczoru, stało się najgorsze. Śpiącej dziewczynki nie było w pokoju.