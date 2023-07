Madonna dochodzi do zdrowia. Tak zatańczyła dla swoich fanów

Madonna pod koniec czerwca musiała trafić do szpitala. Stan królowej pop był na tyle poważny, iż Madonna trafiła na oddział intensywnej terapii. Gwiazda straciła przytomność w swoim mieszkaniu, a następnie przewieziono ją do szpitala. Madonna doznała wstrząsu septycznego, czyli najpoważniejszego i prowadzącego nawet do śmierci powikłania sepsy, czyli ogólnoustrojowego zakażenia organizmu.