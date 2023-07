Cielecka miała ojca alkoholika i reklamuje alkohol. Jan Śpiewak i fani aktorki oburzeni jej postawą

Pod najnowszym zdjęciem na jej Instagramie nie brakuje wielu krytycznych komentarzy fanów. Reklamujesz alkohol mimo ze ojciec chlał jak byłaś dzieckiem? Wow. Można upaść niżej?; Przepraszam, ale jestem zbulwersowana... Partner alkoholik, ojciec alkoholik, a Pani radośnie bierze udział w reklamie wódki? Zdaje Pani sobie sprawę z okrucieństwa nałogu i z tego, że jest Pani wzorem do naśladowania dla wielu kobiet? Naprawdę pokazuje Pani, że alkoholizm to ot taka przypadłość i w sumie całkiem przyjemna? ;Jak pani nie wstyd reklamować trucizny, pod wpływem której dzieci w naszym kraju są zakatowywane na śmierź przez swoich „opiekunów”, za pieniądze promować alkohol, żal mi pani - to tylko nieliczne komentarze na profilu aktorki. Na razie Cielecka w żaden sposób nie odniosła się do wpisów fanów.