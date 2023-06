Małgorzata Rozenek-Majdan przemówiła w Sejmie. Celebrytka walczy o refundację in vitro

"Chciałabym, żeby moje wystąpienie było bardziej łączące, niż dzielące, bardziej tłumaczące sprawę, niż skupiające się na kontrowersjach" - tłumaczyła Małgorzata Rozenek-Majdan, która poinformowała na Instagramie o swoich przygotowaniach do sejmowego wystąpienia. A chodziło o debatę nad obywatelskim projektem ustawy o refundacji in vitro, w której celebrytka wzięła udział. Temat in vitro jest jej zresztą dobrze znany - przez długi czas była ona pacjentką wielu klinik leczenia niepłodności, jest także mamą trójki dzieci, które przyszły na świat dzięki metodzie in vitro. Małgorzata Rozenek-Majdan, wiceprzewodnicząca komitetu obywatelskiego "Tak dla in vitro", udziela się również jako aktywistka i jest autorką książki "In vitro. Rozmowy intymne". Nic więc dziwnego, że to właśnie ona została wybrana do zabrania głosu w trakcie debaty o przywrócenie refundacji in vitro z budżetu państwa.