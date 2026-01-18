REKLAMA
Reżyser Mamma Mia 3 ujawniony. To się dzieje

Marzenia na temat filmu "Mamma Mia 3" ziszczają się krok po kroku. Choć do tej pory jeszcze nikt nie wystosował porządnego oświadczenia na temat przyszłości serii, gwiazdy stopniowo uchylają rąbka tajemnicy. Ostatnio ekscytujące wieści przekazała Amanda Seyfried, ujawniając, kto stanie za kamerą 3. części "Mamma Mia". To z kolei oznacza, że w tej kwestii już się coś dzieje.

mamma mia 3 paul feig rezyser amanda seyfried
Od premiery "Mamma Mia" minęły już prawie dwie dekady, a od sequelu, czyli "Mamma Mia! Here We Go Again" - niemal 8 lat. Czy to absurdalnie duża ilość czasu, po której wielu już by zwyczajnie straciło nadzieję na nową odsłonę? Tak. Czy widzowie mimo to wciąż z utęsknieniem czekają na kolejne przygody uwielbianych bohaterów? Oczywiście, że tak. I mają ku temu powody, bo liczne spekulacje, które pojawiały się na przestrzeni kilku ostatnich lat, w końcu zaczynają nabierać kształtu.

W 2022 r. Ol Parker, reżyser sequelu "Mamma Mia" ujawnił, że producentka Judy Craymer zawsze myślała o "Mamma Mia" jako o trylogii i że ma już plan na kolejny rozdział tej historii. Już rok później Craymer potwierdziła, że Universal Pictures jest zaangażowane w produkcję 3. części "Mamma Mia", co mogło oznaczać, że wszystko jest na dobrej drodze. Problem pojawił się jednak ze strony członków zespołu ABBA, Benny'ego Andersona i Björna Ulvaeusa, którzy wahali się, czy rzeczywiście zaangażować się w kolejną część.

Niedawno ze strony Amandy Seyfried, filmowej Sophie, pojawiła się jednak ekscytująca informacja, którą zasugerowała, że w temacie "Mamma Mia 3" coś już ruszyło.

Amanda Seyfried twierdzi, że Mamma Mia 3 ma już reżysera

Gwiazda "Mamma Mia" była niedawno gościem podcastu On Film…With Kevin McCarthy Podcast w ramach promocji filmu "Testament Ann Lee". W rozmowie wzięła również udział Mona Fastvold, reżyserka nadchodzącej produkcji. Podczas rozmowy Seyfried ujawniła, kto stanie za kamerą filmu "Mamma Mia 3", a wyniknęło to z żartobliwego dialogu z Fastvold. Filmowczyni stwierdziła, że wyreżyseruje sequel produkcji, na co Seyfried odpowiedziała, że właściwie robi to już Paul Feig. O Feigu mówi się obecnie głośno w związku z niedawną "Pomocą domową", którą wyreżyserował, a która bije obecnie rekordy popularności.

A skoro produkcja ma już reżysera, to co w takim razie z obsadą? Tu również nie powinno być problemu, bo praktycznie cała obsada z dwóch pierwszych filmów wyraziła duże zainteresowanie powrotem do 3. części. Zarówno Seyfried, największa orędowniczka filmu, jak i Meryl Streep, filmowa Donna, która, mimo że zginęła w poprzedniej części, ma nadzieję na powrót w inny sposób. Podobne nastawienie mają również Stellan Skarsgård, Colin Firth i Pierce Brosnan.

Brosnan latem zeszłego roku w rozmowie z The Hollywood Reporter, który dotyczył zupełnie innego filmu, wypowiedział się zresztą enigmatycznie na temat nowego filmu "Mamma Mia". Został on bowiem niespodziewanie zapytany, czy mógłby ujawnić, kto jego zdaniem jest biologicznym ojcem Sophie. Aktor odpowiedział wówczas, że z tą odpowiedzią trzeba będzie poczekać do kolejnego filmu. A jeśli w nowej produkcji rzeczywiście wróciłaby ta sama śmietanka aktorska, to można spodziewać się tylko jednego - wielkiego hitu.

Czytaj więcej w Spider's Web:

18.01.2026
Amanda Seyfried Mamma Mia! Here We Go Again
