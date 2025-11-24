REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Wicked 2 jest 7/10, ale dużo zarabia. Są wyniki box office

"Wicked: Na dobre" od kilku dni jest dostępne do oglądania w kinach na całym świecie. Jak to z początkami tygodnia bywa, wówczas spływają finansowe wyniki pokazujące, jak dana produkcja wypadła w box office. Pomimo nieco słabszych ocen co do jakości filmu, liczby robią spore wrażenie.

Adam Kudyba
wicked na dobre wyniki
REKLAMA

"Wicked: Na dobre" to druga część filmowej adaptacji musicalu o tym samym tytule. Akcja rozgrywa się jakiś czas po wydarzeniach z poprzedniej części. Elfaba (Cynthia Erivo) żyje na wygnaniu, ukrywa się w lesie i próbuje wzniecić w społeczności Oz ogień do walki z manipulującym i zarządzającym poprzez strach Czarodziejem (Jeff Goldblum). W tym samym czasie Glinda (Ariana Grande) korzysta z przywilejów bycia Dobrą Czarownicą, a na horyzoncie jest jej ślub z księciem Fijero (Jonathan Bailey). Im bardziej zbliża się polowanie na Elfabę, tym w Glindzie narastają moralne wątpliwości.

REKLAMA

Wicked 2 świetnie sobie radzi. Weekend otwarcia lepszy, niż u superbohaterów

W oczach publiczności głosującej na Rotten Tomatoes, "Wicked: Na dobre" jest tak samo, świetnie oceniane (obie produkcje mają ocenę 95%), jednak wśród krytyków zachwyty topnieją. Na tym samym serwisie sequel zeszłorocznego filmu przyznają oni średnio 70%, a na serwisie Metacritic jest jeszcze słabiej - zaledwie 58. Nie jest trudno to zauważyć - "Na dobre" jest lubiane, ale cieszy się zauważalnie mniejszym entuzjazmem i przychylnością, co może mieć znaczenie, jeśli chodzi o przyszłe rozgrywki w ramach sezonu nagród.

Oprócz jakości filmu w dzisiejszych czasach szczególnie ważnym czynnikiem jest również wynik finansowy filmu. Ten w przypadku "Wicked: Na dobre" już znamy - adaptacja drugiego aktu słynnego musicalu zarobiła na siebie już 226 milionów dolarów (150 mln w USA + 76 mln za granicą). Tym samym "Na dobre" stało się najbardziej dochodową adaptacją twórczości z Broadwaya. Miano to dotychczas dzierżyła...pierwsza część "Wicked". W porównaniu z nią "Na dobre" również wypada znacznie lepiej - pierwsza część zaliczyła weekend otwarcia na poziomie 164,2 mln. Tegoroczny film przebił zatem poprzednika o niemal 60 milionów dolarów!

Co równie istotne, "Wicked: Na dobre" dzięki swojemu wynikowi znalazło się w czołówce filmów z najlepszymi wynikami box office po weekendzie otwarcia. Konkretniej na czwartym miejscu i to w całkiem ciekawym towarzystwie. Oto, jak prezentuje się na dzień dzisiejszy zestawienie najlepszych weekendów otwarcia dla filmów w tym roku:

  • 1. "Lilo i Stitch" - 341 mln dolarów
  • 2. "Jurassic World: Odrodzenie" - 322 mln dolarów
  • 3. "Minecraft: Film" - 313 mln dolarów
  • 4. "Wicked: Na dobre" - 226 mln dolarów
  • 5. "Superman" - 220 mln dolarów
  • 6. "Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki" - 218 mln dolarów

Przed "Wicked: Na dobre" jest jeszcze spora droga do przebycia - film z zeszłego roku łącznie zarobił na siebie 758 milionów dolarów. Biorąc jednak pod uwagę aktualny rozpęd oraz to, że o "Wicked: Na dobre" mówi się i pisze w ostatnim czasie bardzo dużo, jestem zdania, że szefowskie głowy Universala mogą być spokojne o liczby. Film dopiero się rozkręca i wiele wskazuje na to że w następnych tygodniach jego wynik w box office będzie szybował w górę.

Recenzję filmu "Wicked: Na dobre" możecie przeczytać tutaj.

REKLAMA

Więcej informacji o filmach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
24.11.2025 09:35
Tagi: Ariana GrandeMusicalUniversal
Najnowsze
8:34
Gwiazdy żegnają Udo Kiera. Legendarny niemiecki aktor miał 81 lat
Aktualizacja: 2025-11-24T08:34:45+01:00
16:36
Charlie Cox o Daredevilu i Kin. "Będę go grał, dopóki będą mnie chcieli"
Aktualizacja: 2025-11-23T16:36:00+01:00
15:07
Wielki finał Wicked naprawdę jest wielki. Hokus, pokus, Ariana idzie po Oscara
Aktualizacja: 2025-11-23T15:07:00+01:00
13:25
Gwiazdy Wicked zawalczą o Oscary. Historia może się powtórzyć
Aktualizacja: 2025-11-23T13:25:00+01:00
12:15
Mało brakowało, a olałabym ten magnetyzujący film. Wzruszenie ściska mi gardło do teraz
Aktualizacja: 2025-11-23T12:15:00+01:00
11:23
Nie ufajcie słabym ocenom. Na tym thrillerze możecie się świetnie bawić
Aktualizacja: 2025-11-23T11:23:00+01:00
10:13
Kultowa seria filmów akcji wleciała na Netfliksa. Wszystkie części
Aktualizacja: 2025-11-23T10:13:00+01:00
9:25
Już czas, by Polacy poznali jeden z najlepszych seriali gangsterskich
Aktualizacja: 2025-11-23T09:25:00+01:00
8:19
Najlepszy akcyjniak wakacji 2025 robi rozpierduchę na VOD
Aktualizacja: 2025-11-23T08:19:00+01:00
7:31
Netflix robi miejsce dla największego hitu sci-fi. Wszyscy go obejrzymy
Aktualizacja: 2025-11-23T07:31:00+01:00
14:07
Boq w Wicked zarywa do Glindy, prywatnie są parą
Aktualizacja: 2025-11-22T14:07:00+01:00
13:13
Od czarodziejki z Magica po tę Jedyną. Kim jest Rhea Seehorn?
Aktualizacja: 2025-11-22T13:13:00+01:00
12:05
Apple TV rusza z wielką promocją. Ponad połowę taniej
Aktualizacja: 2025-11-22T12:05:54+01:00
11:54
Łapcie komediowy hit z Goslingiem, dopóki jest. Obejrzycie go na SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-11-22T11:54:38+01:00
11:05
Kevin Spacey jest bezdomny. Tak źle jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-22T11:05:32+01:00
10:59
HBO Max szykuje nam intensywny weekend. TOP 5 nowości do obejrzenia
Aktualizacja: 2025-11-22T10:59:00+01:00
10:08
Mocny finał Ministrantów. Wyjaśniamy, o co w nim chodzi
Aktualizacja: 2025-11-22T10:08:00+01:00
9:11
Użytkownicy Prime Video błyskawicznie upolowali nowy dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-11-22T09:11:00+01:00
8:03
Filmy prosto z kina rządzą na Disney+. Goni je nowy dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-11-22T08:03:00+01:00
19:11
Gdzie obejrzeć Ministrantów? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-21T19:11:00+01:00
18:18
Co z 4. sezonem Odwilży? Finał serialu to wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-11-21T18:18:00+01:00
16:57
Carol, proszę, powiedz mi, co teraz! Po 4. odcinku nie mogę spać
Aktualizacja: 2025-11-21T16:57:47+01:00
15:26
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie widziałem w kinie. Czy warto w HBO Max?
Aktualizacja: 2025-11-21T15:26:40+01:00
15:14
4. sezon The Mandalorian istnieje, ale go nie zobaczymy. Schowali go
Aktualizacja: 2025-11-21T15:14:04+01:00
14:31
Serial science fiction Apple TV+ jest tak dobry, że padły serwery
Aktualizacja: 2025-11-21T14:31:43+01:00
13:45
Odwilż dostała brawurowy finał. Ale nie wierzę, że to koniec
Aktualizacja: 2025-11-21T13:45:54+01:00
11:25
Leonardo DiCaprio nie chciał roli w Titanicu. Te słowa go przekonały
Aktualizacja: 2025-11-21T11:25:39+01:00
9:49
Netflix mówi, że jak kupi Warner Bros, to okaże mu łaskę. A więc wojna
Aktualizacja: 2025-11-21T09:49:30+01:00
9:27
Wszyscy kochają Ministrantów. Chuligani Jezusa mnie nie przekonali
Aktualizacja: 2025-11-21T09:27:06+01:00
8:22
Netflix przygotował najpiękniejszy film. 5 nowości na weekend
Aktualizacja: 2025-11-21T08:22:46+01:00
19:49
HBO przedłuża spin-offy Gry o tron. Ten, którego jeszcze nie ma też
Aktualizacja: 2025-11-20T19:49:45+01:00
19:01
Świąteczny film Netfliksa jest jak wygazowany szampan. Da się wypić, ale szału nie ma
Aktualizacja: 2025-11-20T19:01:00+01:00
18:06
HBO przedłuża swoje nowe hity. Wybuchowy kryminał z 2. sezonem
Aktualizacja: 2025-11-20T18:06:44+01:00
15:47
Igrzyska Śmierci wróciły. Jest pierwszy zwiastun prequela o Haymitchu, ależ obsada
Aktualizacja: 2025-11-20T15:47:39+01:00
15:39
Dom dobry ma zaskakujący finał. Wyjaśniamy zakończenie
Aktualizacja: 2025-11-20T15:39:00+01:00
14:40
Premiera Stranger Things mogła wyglądać inaczej. Netflix zaryzykował
Aktualizacja: 2025-11-20T14:40:33+01:00
13:31
Netflix: najlepsze seriale w historii serwisu. TOP 30 świetnych produkcji
Aktualizacja: 2025-11-20T13:31:39+01:00
12:51
Netflix pokazał nowości na grudzień 2025. Mega mocny miesiąc
Aktualizacja: 2025-11-20T12:51:36+01:00
12:00
Miesiąc po kinowej premierze kontrowersyjny film trafił do Prime Video. Ależ obsada
Aktualizacja: 2025-11-20T12:00:01+01:00
10:34
Twórcy Wednesday pracują nad nowym serialem. To horror fantasy
Aktualizacja: 2025-11-20T10:34:17+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA