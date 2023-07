Margot Robbie na premierze filmu "Barbie" ubrała się jak lalka. I to bardzo konkretna

Na premierze filmu "Barbie" Grety Gerwig, nie mogło zabraknąć akcentów, nawiązujących do najpopularniejszej lalki świata, a czarna, połyskująca kreacja Margot Robbie, w której pozowała wczoraj na ściance, okazała się być wybrana nieprzypadkowo. Aktorka swoją sukienką nawiązała bowiem do jednego z najstarszych modeli Barbie - "Solo in the Spotlight".