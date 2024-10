Max: co obejrzeć w weekend? 5 kapitalnych nowości

Pisarz wraca do swojego miasta, aby napisać nową książkę. Wraca nie tylko do znanych sobie mniej lub bardziej ludzi, ale również do traumatycznych wspomnień z przeszłości. Okazuje się jednak, że w mieście również pojawił się ktoś nowy i w dodatku ten ktoś jest bardzo groźny. Ten opis fabularny zna chyba każdy, kto zetknął się z twórczością Stephena Kinga. Teraz serwis Max przygotował swoją wersje „Miasteczka Salem” i – jak donosi w recenzji Michał Jarecki – nie jest to produkcja godna mistrza grozy. Ale wiemy, że fani horrorów i Kinga powinni sprawdzić go sami, bo może odnajdą tam coś dla siebie.