Max prezentuje nową adaptację prozy Stephena Kinga. A raczej popłuczyn po niej

Jeśli nie wiecie, to zapewne się domyślacie. Nie dziwi, że tego typu powieść dotychczas była przekładana na produkcje odcinkowe. Jasne, wierzę w to, że zdolny reżyser i scenarzysta zdołałby wydobyć ze źródła to, co kluczowe, co najważniejsze dla historii i postaci - oryginał poświęcał przecież wiele czasu nie tylko rozwojowi bohaterów, lecz także tematyce człowieczeństwa.



Niestety, Gary Dauberma nie jest zbyt dobrym reżyserem i scenarzystą. Jego „Miasteczko Salem” nie tyle kondensuje, co kastruje i przerabia, odzierając tę opowieść z jej największej wartości, ignorując drogę bohaterów i skupiając się głównie na kwestii strachu i wampirów. Brakuje emocjonalnej głębi, brakuje postaci z krwi i kości.



Kolejny problem polega na tym, że nawet jako straszak film przez większość czasu nie daje rady - to festiwal dość mizernej grozy w staromodnym stylu. Jakkolwiek, trzeba przyznać, i tym razem żadna z postaci nie może czuć się bezpiecznie; brutalnej, nagłej i zaskakującej (zwłaszcza dla osób niezaznajomionych z książką) śmierci jest tu mnóstwo. Być może nowe pokolenie widzów - osób stykających się z tą historią po raz pierwszy - pozwoli się w efekcie trochę pozaskakiwać.