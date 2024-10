Keaton i Kulig podbijają Prime Video. Mroczny thriller z ich udziałem wreszcie w streamingu

O tym tytule było swego czasu głośno. W końcu "Zbrodnie pamięci" to film wyreżyserowany przez Michaela Keatona z brawurową obsadą. Prócz znanego m.in. z roli Batmana aktora zobaczymy w nim jeszcze chociażby Ala Pacino i Joannę Kulig. Polskie portale odtrąbiły więc kolejny międzynarodowy sukces rodzimej gwiazdy, a potem o produkcji zapomniały. Parę miesięcy po amerykańskiej premierze kinowej pojawiła się więc ona w naszym kraju bez większych fanfar na VOD.



Trudno stwierdzić, z czego wynika taka dystrybucyjna zachowawczość w przypadku produkcji z polską aktorką. Może i krytycy się "Zbrodniami pamięci" nie zachwycili, ale też niekoniecznie wieszali na nich psy. Film ma 65 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, więc ciężko uznać go za gniot. Widzowie zdają się natomiast spoglądać na niego jeszcze przychylniejszym okiem. Najlepszym na to dowodem jest to, że po swojej premierze w streamingu, a dokładnie na Prime Video, produkcja cieszy się całkiem sporą popularnością.