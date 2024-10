Film jest już gotowy. Słyszymy o nim przecież od dawna: zaczęło się już w 2017 r. (wtedy bracia reżyserzy zyskali prawa autorskie do komiksu), ekipa weszła na plan 5 lat później, a produkcję zamknięto w lutym 2023. Warto jednak dodać, że w marcu br. zrealizowano dokrętki, jakkolwiek nie jest to ani nic dziwnego, ani tym bardziej niepokojącego w kontekście blockbusterowych tytułów. Co więcej, Netflix organizował już pokazy testowe (bez gotowego CGI) - informatorzy chwalili sceny akcji, walory rozrywkowe, chemię między bohaterami. Ich zdaniem całość to mieszanka „Matriksa”, „Zombieland” i „Twórcy”.