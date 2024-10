Zgodnie z zapowiedziami twórcy, scenariusz jest niesamowicie wierny źródłom i ewidentnie rozumie ich sedno, ich największą siłę; niestety siłą rzeczy, padł też ofiarą kondensacji, co poskutkowało zbyt dużym przyśpieszeniem narracji w niektórych wątkach. Szkoda, że tytuł nie dostał większej liczby epizodów.



To pełnokrwisty horror, a nawet body horror - z grozą nieludzką, niemal kosmiczną, przeplata się też bowiem groza zdeformowanych ciał. Wizualnie serial bywa nie tyle sugestywny, co naprawdę ekstremalny, uderzający nieraz w tony absurdu i groteski - najbardziej szalone obrazy oszałamiają i fascynują, wpijają się w mózg i nie chcą umknąć z pamięci. Część z nich, hybrydy Lovecrafta z Hideshi Hino, wieszałbym na ścianie; na inne wolałbym nie patrzeć zbyt często.



Niektórych może zniechęcać fakt, że „Uzumaki” nie sili się na pełne wyjaśnienia makabrycznych wydarzeń, które nieraz zakłócają logikę i nasze rozumienie świata. Jednak to właśnie w tym niezrozumieniu leży prawdziwy horror - w przypominaniu, że wszechświat nie jest antropocentryczny; że to, jak bardzo nie mamy znaczenia, sprawia, iż niemalże nie jesteśmy realni. Chodzi o to, by poddać się temu uczuciu - to starcie z czymś wykraczającym poza nasz rozum, czymś pozaludzkim, co - jak sama spirala - jest najpewniej nieskończone.