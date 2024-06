Co zaś tyczy się wspomnianego PPV, to wygląda na to, że wspomniane przez nas Kanały TV czy Sport nie będą jedynymi dodatkowo płatnymi. Nowy serwis może sprzedawać dostęp do filmów czy treści sportowych na żądanie na większą skalę - w regulaminie czytamy o tym, ze część treści dodatkowych może być udostępniana wyłącznie w kraju zamieszkania użytkownika na zasadzie wypożyczenia lub płatności. Platforma zastrzegła sobie również prawo do publikacji reklam czy treści sponsorowanych w każdym z pakietów. Rzecz jasna, dopuszcza się również podwyżki cen.



