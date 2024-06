Te tytuły ominęły HBO Max, ale mam nadzieję zobaczyć je na Max. Czy się pojawią?

Koniec żartów. Teraz już naprawdę zmiana klimatu. Z animacji dla dorosłych przerzucamy się na animację dla dzieci. "Gremliny" to drugi po "Szklanej pułapce" najlepszy film świąteczny. Nie zapraszam do dyskusji fanów "Kevina samego w domu", bo nie ma o czym dyskutować. Do tego historia tytułowych szalonych stworków otrzymała rzadki sequel lepszy od siebie. Dlatego właśnie "Secrets of the Mogwai" odpalałbym, jakby tylko pojawiły się w naszym kraju. To prequel opowiadający o 10-letnim Samie Wingu zaprzyjaźniającym się z dobrze znanym nam i niesfornym Gizmo.