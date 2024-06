Taki jest Max. Sprawdź serwis VOD, w którym obejrzysz nową „Grę o tron” od HBO

Oprócz tego dostępny będzie tańszy pakiet Podstawowy za 19,99 zł/mies. lub 199 zł/rok. Pojawią się w nim reklamy, a do tego nie obsługuje on pobierania treści offline, a z kanałów linearnych ma być dostępny wyłącznie TVN. Premium to z kolei pakiet kosztujący 49,99 zł/mies. lub 499 zł/rok. To w nim dostępne będą wybrane treści w 4K z dźwiękiem Dolby Atmos, opcja oglądania na czterech sprzętach narach i pobierania do 100 tytułów (w tym 30 filmów).



Do tego dojdzie opcja rozszerzenia abonamentu o pakiet kosztujący 20 zł/mies., który zwiększy listę dostępnych kanałów linearnych, w tym o np. TVN24, Eurosport i Cartoon Network. W jego ramach pojawią się też transmisje z wydarzeń sportowych, w tym Pucharu Świata w skokach narciarskich i wyścigu 24h Le Mans. Będzie można oglądać je na dwóch urządzeniach jednocześnie. Oznacza to, że za abonament Max ze wszystkim płacić się będzie 69,99 zł miesiąc w miesiąc.



Mamy przy tym dobrą wiadomość dla abonentów sieci Plus, którzy wcześniej wykupili HBO Max u operatora. Do końca trwania umowy będą płacić tyle samo, co za dotychczasowy pakiet wyceniany na 29,99 zł/mies., ale dostaną dostęp do kosztującego 49,99 zł/mies. pakietu Max Premium. To dobra wiadomość, bo w pakiecie Max Standard za 29,99 zł nie ma dostępu do treści w 4K.