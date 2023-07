"Mechaniczna pomarańcza" ponownie trafi do kin! Gdzie obejrzeć kultowy film Stanleya Kubricka?

Jeden z kultowych filmów Stanleya Kubricka powraca na wielki ekran. Produkcja z 1971 roku opowiada historię młodego gangu, na czele którego stoi okrutny i bezlitosny Alex DeLarge, w którego wcielił się Malcolm McDowell. Chłopak, skazany za brutalne morderstwo, trafia do więzienia, gdzie po kilku latach odsiadki otrzymuje propozycję, by wziąć udział w eksperymencie, który ma uczynić z niego przykładnego obywatela. Nominowany w 1972 roku do Oscara w 4 kategoriach film ponownie pojawi się na dużych ekranach, a to za sprawą wyjątkowego projektu "OFFowe czwartki ze Storytel", które realizuje sieć kin Multikino.