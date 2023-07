Drogie influencerki, nie gadajcie o samoakceptacji, gdy same nie wychodzicie z salonów medycyny estetycznej

To nie jest droga do akceptacji siebie i swojego ciała. To jest po prostu droga na skróty. Nigdy nie wiadomo, do kogo dotrze taka reklama. Może zobaczy ją dojrzała kobieta, która jest w pełni świadoma swoich wyborów i może pozwolić sobie na tego rodzaju usługi, a być może trafi na nią nastolatka, która zbombardowana przerobionymi zdjęciami influencerek pomyśli, że wstrzyknięcie kwasu w usta i w policzki to jedyna możliwość, by w końcu mogła pokochać swoje ciało i to, jak wygląda. Niestety prawda jest taka, że to wyłącznie półśrodek, który może i zmieni co nieco na twarzy, ale nie będzie rozwiązaniem problemów z samoakceptacją, bo cały proces, związany z akceptowaniem siebie i swojego ciała, zaczyna się w głowie.