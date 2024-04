Telewizja online za darmo. Gdzie bezpłatnie obejrzeć programy TV?

Player to polski serwis VOD, który zadebiutował w 2011 r. Z początku oferował jedynie dostęp do filmów, seriali i programów kanałów telewizyjnych Grupy TVN, takich jak TVN, TVN7 czy TVN Style, jednak wraz ze zmianą nazwy na Player, w serwisie pojawiły się nowe funkcje. Choć platforma oferuje głównie dostęp do płatnych treści (Player z reklamami lub Player bez reklam na 30 i 180 dni), to po zalogowaniu do serwisu istnieje możliwość bezpłatnego oglądania telewizji przez internet w ramach usługi FAST (Free Ad Supported Television). Należy do niej 16 kanałów, w tym m.in. TVN Kultowe seriale, TVN Telenowele czy TVN Prawo i życie, które pozwalają na oglądanie wszystkich odcinków programów i seriali stacji TVN.



