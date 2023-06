Serwis VOD udostępnia polską telewizję za darmo. TVP, TVN i Polsat bez rejestracji

Do darmowego pakietu kanałów w serwisie Megogo zaliczają się dokładnie 23 kanały, w tym kilka zagranicznych, a są to: TVP1, TVP2, TVP3, TVP World, Polsat, TVN, TV4, TV Puls, Puls 2, WP, Polonia 1, Zoom TV, Stopklatka, Tele5, TVS, Sportowa.TV, Music Box Polska, Stars.TV, DW, France 24, Freedom, Blog for Kids in English oraz Blog DIY in English. Aby oglądać wspomniane kanały telewizyjne za darmo, nie potrzebna jest rejestracja. Serwis zrezygnował także z odtwarzania reklam.