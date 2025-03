Michael Caine opowiedział szczerze o pracy z Heathem Ledgerem na planie Mrocznego rycerza

W jednym z przytoczonych na łamach Variety fragmentów swojej biografii wspominał pracę na planie "Mrocznego rycerza", postrzeganego jako najlepszy film w historii franczyzy. Opowiedział m.in. o współpracy z Heathem Ledgerem, legendarnym już odtwórcą roli Jokera, za którą aktor został pośmiertnie nagrodzony Oscarem. "Rozmazany makijaż, dziwne włosy, dziwny głos. To było przerażające. (...) Absolutnie mnie powalił, gdy po raz pierwszy zobaczyłem go w akcji" - stwierdził.



Caine wspomniał także o tym, że znakomity występ aktora niejako zmusił pozostałych członków obsady do podwyższenia poziomu swojej gry. Nic w tym dziwnego - przygotowanie aktorskie Ledgera do kreacji Księcia Zbrodni doczekało się wielu medialnych analiz. Aktor miał m.in. napisać specjalny pamiętnik swojej postaci, zamknął się też naD kilka tygodni w hotelowym pokoju. W pamięć publiczności na całym świecie zapadła chociażby słynna, improwizowana scena na bankiecie z udziałem Maggie Gyllenhaal, wcielającej się w rolę Rachel Dawes.