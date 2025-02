Co się dzieje z Batmanem 2? Zdjęcia opóźnione

Z czego wynika takie opóźnienie? Nie mamy potwierdzenia, ale przyczyną może być grafik Roberta Pattinsona. Nie widzieliśmy aktora na ekranie już od niemal trzech lat - ostatnim filmem z jego udziałem jest "Batman" z 2022 roku - ale aktualnie jest on bardzo zapracowany. W tym roku zobaczymy go nie w jednej, a kilku produkcjach. Właśnie zaczyna promocję "Mickey 17", a niedługo ruszy pewnie również marketing "Die My Love". Jakby tego było mało, jeszcze w tym miesiącu ruszają zdjęcia do "Odysei" Christophera Nolana, w której gwiazdor również występuje.



