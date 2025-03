Jason Bateman dołączył do uniwersum DC, by zastąpić Batmana. Niestety, nie radzi sobie najlepiej

„Poprzez zestawienie Batmana i Batemana budujemy narrację, która skłania konsumentów do krytycznego spojrzenia na branżę ubezpieczeń i zastanowienia się nad wartością, jaką oferują nasi konkurenci. Bo oczywiste jest, że samo posiadanie polisy to nie to samo, co korzystanie z pełnej wartości, jaką daje State Farm”, dodała Cook.



Rozszerzoną wersję reklamy zobaczycie poniżej, a 60-sekundowy spot zadebiutuje 15 marca podczas finału Big 10 Men’s Championship i będzie emitowany przez cały miesiąc w trakcie rozgrywek koszykarskich ligi akademickiej w USA.