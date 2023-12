Na TikToku śmiga nowy viral. 11-latka chwali się, że ma na sobie rzeczy za kilkadziesiąt tys. funtów

Stylizacja za ponad 58 tys. funtów jest dla 11-letniej Moo Abraham tym, czym dla nas komplet dresowy i naprędce narzucona kurtka, kiedy wychodzimy z domu do pobliskiej Żabki po mleko do kawy. Dlatego niewiele było trzeba, aby filmy, na którym dziewczynka wycenia swój strój stał się viralem na TikToku. Internauci krytykują sposób wychowania nastolatki, a matka broni córkę, twierdząc, że to inwestycja w wartościowe przedmioty.