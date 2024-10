Ten film sprawi, że poczujecie euforię. A potem was skopie. Obejrzycie go na VOD

Oglądanie "Motocyklistów" napełnia euforią, tylko po to, aby implementowane nam marzenia boleśnie zderzyć się z rzeczywistością. To film, który nas zachwyca, żeby w końcu zranić. Dlatego okazuje się tak mocnym seansem. Kiedy dystrybuowano go w kinach, nie spotkał się jednak z odpowiednim zainteresowaniem. Przy budżecie w wysokości 40 mln dol. na całym świecie zarobił jedynie 35 mln. Zasłużył na wiele więcej. Czemu? Jeśli przegapiliście go na wielkim ekranie, przekonacie się teraz o tym na VOD. Za dodatkową opłatą można go obejrzeć na kilku platformach.



