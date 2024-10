Na tym filmie widzowie podskakują i krzyczą ze strachu w kinach. Jedynkę, po której nie mogli spać obejrzycie na VOD

Właśnie wróciłem z kina do domu. Dosłownie NAJLEPSZY horror, jaki oglądałem od czasu "Obecności". Cały czas byłem przerażony i kiedy myślałem, że to koniec, było do niego jeszcze daleko. Tak przerażający i z tak znakomitym aktorstwem, że nie będę spał przez tydzień. Kocham go!