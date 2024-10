Na tym horrorze od Disney+ można umrzeć... ze śmiechu. Jest strasznie zabawny

"Carved: Zemsta" to kolejny już horror wydany pod marką "Hulu original", który w naszym kraju zawitał na Disney+. A przecież dobrze wiemy, jak to z nimi zazwyczaj jest. Znajdziemy wśród nich śmiałe eksperymenty filmowe ("Nie ocali cię nikt") i odważne wypowiedzi artystyczne ("Zegar"), ale trafiają się też B-klasówki - z przerostem ambicji ("Grimcutty") lub próbujące po prostu dostarczyć gatunkowej rozrywki. Nowa produkcja platformy należy właśnie do tych ostatnich (czyt.: najlepszych).



Akcja zabiera nas do amerykańskiego wygwizdowa, gdzie dwa lata wcześniej miał miejsce wyciek toksycznych chemikaliów. Dla starszych widzów może to zabrzmieć, jak miejsce akcji horroru z innej epoki. I bardzo słusznie, bo fabuła toczy się w latach 90., kiedy to wydarzenia z poprzedniej dekady (wyciek chemikaliów w Bhopalu i wybuch elektrowni jądrowej w Czarnobylu) wpłynęły na wzrost świadomości ekologicznej. Do tego intensywnie narastała krytyka korporacji, których działania były nastawione na maksymalizację zysków kosztem środowiska. Chętnie żerujące na obawach społecznych kino grozy, często po te tematy sięgało.