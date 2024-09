Przyjęło się, że przed premierą w streamingu filmy kinowe trafiają jeszcze na platformy VOD, gdzie, w różnych serwisach, można je obejrzeć za dodatkową opłatą. Produkcje Warner Bros. do wykupienia lub wypożyczenia są zazwyczaj dostępne online już jakieś 45 dni po swojej premierze. Dlatego "Beetlejuice Beetlejuice" może w sieci zadebiutować pod koniec października. Jest to o tyle prawdopodobne, że to tytuł idealnie nadający się do obejrzenia w Halloween. I wytwórnia może chcieć to widzom umożliwić.



