Polski film science fiction trafił właśnie do streamingu. Wszyscy go zachwalają

Czy osoby, które "W nich cała nadzieja" zachwalają mają rację? Jeśli nie złapaliście produkcji w kinach, teraz możecie się o tym przekonać we własnym domu. Polski film science fiction już od dłuższego czasu można obejrzeć za dodatkową opłatą na różnorakich platformach VOD. Znajdziemy go w ofercie Polsat Box Go, Chili czy Playera. Teraz jednak trafił również do biblioteki CANAL+ online, gdzie dla użytkowników dostępny jest w ramach abonamentu.



