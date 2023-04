AI aranżuje feat Drake’a z The Weeknd i godzi Tedego z Peją. Czy to zabawa, czy szansa na nowe brzmienia?

Kanye West śpiewa "Someone Like You" Adele, Tede i Peja nagrywają feat, a do sieci trafia niepublikowana dotąd piosenka Elvisa Presleya. Świat stanął na głowie? Poniekąd. Sztuczna inteligencja jest w stanie wygenerować coraz więcej - kompozycja nowego utworu czy odtworzenie brzmienia czyjegoś głosu nie stanowią dla niej większych wyzwań. Covery to w ogóle prosta sprawa - pobieramy jeden z generatorów bazujących na AI, dorzucamy tytuł tracka i nazwisko niezwiązanego z nim wykonawcy, a program wydaje na świat nową przeróbkę. Im bardziej zaawansowany, tym bardziej przekonująco brzmiącą.



O ile Tede na feacie z Peją to coś, w co żaden znający historię konfliktu i najświeższe wypowiedzi obu panów z założenia nie uwierzy, o tyle brzmienie wersów tego pierwszego są łudząco podobne do oryginalnego - i sądzę, że jeszcze rok temu sam mógłbym dać się nabrać po przesłuchaniu pierwszych linijek z numeru.



Z pewnością dotarło was również znacznie bardziej przekonujące "Heart on my Sleeve", czyli wyczekiwane od dekady collabo Drake'a i The Weeknd. Dzięki AI słyszymy łudząco podobne głosy obu artystów śpiewających i nawijających o forsie, miłości i Selenie Gomez. Ten fake błyskawicznie stał się światowym viralem.