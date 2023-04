To on uratuje polskie seriale? Amazon Prime Video ma technologię, która pomoże zrozumieć dialogi

Kiedy? W USA już. Póki co opcja została wprowadzona do wybranych filmów i seriali oryginalnych Amazona na całym świecie, a jeszcze w tym roku trafi do kolejnych produkcji. Dialogue Boost był, rzecz jasna, stworzony z myślą o osobach niedosłyszących, jednak w gruncie rzeczy jego zastosowanie okazuje się znacznie szersze. Jestem przekonany, że każdemu zdarzyło się czuć frustracje związaną z niezrozumiałymi wypowiedziami postaci (zwłaszcza w polskich produkcjach). Biorąc pod uwagę, że nowa usługa pozwala dostosować filmy i seriale do swoich osobistych preferencji słuchowych, możemy mieć nadzieję, że to początek końca tego typu problemów.



Dostępność opcji sprawdzimy na stronie z opisem produkcji. Podczas seansu widzowie mogą wybrać poziom Dialogue Boosta z menu dźwięku i napisów. Ścieżki są oznaczone podpisami "English Dialogue Boost: Medium" i "English Dialogue Boost: High".