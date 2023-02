Sztuczna inteligencja odmłodzi Toma Hanksa. To pierwszy taki przypadek w historii

Twórca wielu kultowych filmów - serii „Powrót do przyszłości”, „Forresta Gumpa” czy „Cast Amway” - ponownie połączy siły z Tomem Hanksem (miejmy nadzieję, że z efektem lepszym, niż w przypadku „Pinokia”). Trzeba przyznać, że już teraz nowa produkcja Roberta Zemeckisa budzi emocje. Okazało się bowiem, że realizowane dla Miramaxu „Here” skorzysta z nowego narzędzia opartego na sztucznej inteligencji - Metaphysic Live.



Ta nowatorska technologia ma za zadanie odmłodzić Hanksa i Wright. Firma odpowiedzialna za ML podpisała umowę z reprezentującą artystów agencją CAA, by nawiązać strategiczne partnerstwo i specjalnie dla nich stworzyć określone narzędzia. Nie wiemy jeszcze, jaką dokładnie rolę będą pełnić w przyszłości, wygląda jednak na to, że SI ma być częściej wykorzystywana w różnych aspektach aktorskiej pracy.



Technologia wyróżnia się zdolnością do fotorealistycznego odmładzania aktorów - na planie, na żywo i w wysokiej rozdzielczości. Co więcej, w razie konieczności może nałożyć twarz na ciało dublera, wykluczając konieczność późniejszej obróbki i redukując wiele godzin czasu pracy specjalistów.



Joanna Popper, jedna z dyrektorek w CAA, powiedziała, że agencja nie może doczekać się rozpoczęcia współpracy. Jak twierdzi, nowa technologia w połączeniu z „ich etycznym podejściem i myślowym przywództwem” może zapewnić „niesamowitą szansę dla branży rozrywkowej - i nie tylko”.



Metaphysic Live ma być „intensywnie wykorzystywane” w nowym filmie Zemeckisa, właśnie w kontekście odmładzania i generowania zamienników twarzy. Reżyser podkreśla, że zawsze pociągała go technologia, która pomaga opowiadać historie. „Ten film po prostu by nie zadziałał, gdyby nasi aktorzy nie mogli płynnie przekształcić się w młodsze wersje siebie” - twierdzi. I dodaje, że narzędzia sztucznej inteligencji Metaphysic robią to w sposób, który wydaje się niemożliwy.