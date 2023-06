Wstąpił do zakonu, po latach został drag queen. Polski dokument „Nago. Głośno. Dumnie” od HBO to zbiór niesamowitych historii

Nie rozumiał jeszcze, że to tak nie działa, że przecież nie może wyciąć z siebie tego, kim jest naprawdę. Dojście do tego zajęło mu sporo czasu. Dokument pokazuje nam archiwalne nagrania ze ślubowania, po którym spędził w zakonie kolejne cztery lata. Czy uważa, że to doświadczenie było mu potrzebne? Że otworzyło mu oczy? Nie, przeciwnie: twierdzi, że był to ogromny błąd - i wiele zmarnowanych szans. Ale wtedy, gdy miał zaledwie dwadzieścia lat, wydawało mu się to jedynym sensownym rozwiązaniem. Nie miał szczęścia - nie trafił na nikogo, kto mógłby go z tego błędu wyprowadzić. Kto powiedziałby mu, że jest super dokładnie taki, jaki jest - i że to nieprawda, że jeśli jest inny od większości, to znaczy, że jest gorszy.



Słuchamy opowieści Pawła, obserwujemy go w pracy, a następnie widzimy go w innym wydaniu - gdy wraz z partnerem, Gąsiem (drag queen, queerowy artysta, tancerz, aktor) jedzie na festiwal burleski do Pragi. Panowie opowiadają nam historię swojego związku, a chwilę później oglądamy Gąsia w akcji - jest scena, jest show. I kolejne występy. Intensywne, piękne, zabawne, cudownie kampowe. „Wchodzi na scenę ktoś, kto naprawdę nie jest z Photoshopa, jest z życia. Patrzysz i mówisz: wow. To jest super w burlesce, że performerzy i performerki to jest spektrum, to jest przekrój. Osoby, które ważą 30 kilo czy 100 kilo. Napakowany facet, eteryczna blondynka, postawna brunetka. Osoby trans, cis. Naprawdę można się z tym utożsamić” - słyszymy. Wizyta w Pradze obudziła w Pawle marzenia o wyjściu na scenę, które niegdyś prawie pogrzebał.