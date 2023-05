Wielkie oczekiwania, kontrowersje i wściekłość krytyków. Na HBO Max wpada jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali roku

Być może nieopacznie, ale jednak przepowiadam tytułowi solidną oglądalność. Wspomniane nazwiska (plus Lily-Rose Depp w głównej roli) robią swoje, podobnie jak fakt, że "Idol" będzie należeć do uniwersum uwielbianej "Euforii", czyli jednego z największych serialowych hitów platformy. Atmosfera skandalu i skrajnie sceptyczne reakcje krytyków - paradoksalnie - też mogą zrobić robotę.



O co tu chodzi? Jocelyn (Depp), która z powodu załamania nerwowego musiała przerwać ostatnią trasę koncertową, postanawia upomnieć się o należny jej tytuł największej i najseksowniejszej gwiazdy pop w Ameryce. Jej pasje rozpala na nowo Tedros (Abel "The Weeknd" Tesfaye), impresario z nocnego klubu o mrocznej przeszłości. Piosenkarka wdaje się w romans z właścicielem, nie wiedząc jeszcze, kim on tak naprawdę jest. Ale niebawem się dowie.



Kontrowersje? Wokół "Idola" zrobiło się głośno, kiedy "Rolling Stone" ujawnił kilka niepokojących faktów zza kulis. Pojawiły się zarzuty, że twórcy - zamiast nakręcić mroczną satyrę na temat sławy i manipulowania gwiazdami w XXI w., jak zapowiadali - zaczęli robić to, co mieli krytykować. Jedno ze źródeł twierdziło, że serial okazał się pewnego rodzaju obrzydliwą fantazją. Anonimowi członkowie ekipy produkcyjnej opowiadali historie o tym, jak zmieniono pierwotną koncepcję, wprawiając ich samych w szok. Padły stwierdzenia, że serial to "torture porn" i "fantazja o gwałcie". Istotnie - w pierwszych recenzjach czytamy, że serial to toksyczna męska fantazja, soft-porn, mnóstwo tandetnych klucz i coś, co robi wrażenie audiowizualne, ale fatalnie zarysowuje podejmowane tematy, by ostatecznie donikąd nie dojść. Niektórzy przekonują, że to "najgorszy serial w historii HBO". Cholera, mają mnie.