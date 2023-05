Jeden z najlepszych seriali w historii HBO dobiegł końca - i nie mam na myśli "Sukcesji". Co tu się wydarzyło?

Dzięki uprzejmości HBO mogłem obejrzeć siedem epizodów czwartej odsłony "Barry'ego" jeszcze przed premierą (tu dzieliłem się zachwytami), ale na finał musiałem poczekać. To były długie tygodnie, ale warto było - otrzymaliśmy zakończenie godne tego serialu. Podsumujmy je zatem.



Uwaga: w dalszej części tekstu nie szczędzę spoilerów!



Barry'emu - wbrew chęciom - nie udało się porzucić przemocy, wojskowo-zabójczego trybu rozumowania i dawnych nawyków. Jasne, próbował, ale - umówmy się - nie ze wszystkich sił. Bo Berkman ku "normalnemu życiu" szedł po trupach. Najpierw próbował porzucić kryminalną przeszłość uczęszczając na zajęcia aktorstwa, przy okazji narażając na niebezpieczeństwo niewinnych ludzi. Po zamordowaniu partnerki swojego mentora nie widział przeszkód, by kontynuować naukę; szukał przebaczenia, jednocześnie wymuszając na panu Cousineau powrót; w końcu próbował odzyskać Sally klucząc i oszukując, nigdy nie przyznając się do błędów. Abstrahując już od przemocowych tendencji i zachowań, Barry w gruncie rzeczy nigdy tak naprawdę nie próbował się zmienić - wolał, by to wyśnione "normalne życie" po prostu mu się przytrafiło. Jeśli coś miało je zaburzyć, musiało zniknąć; rzecz w tym, że często to sam Berkman stawał samemu sobie na przeszkodzie... i nic z tym nie robił. Zazwyczaj nie myślał o konsekwencjach, nie próbował szczerze przepraszać i zadośćuczynić, nie brał odpowiedzialności za swoje czyny.



Teraz - gdy Sally była gotowa zwrócić się do władz, a Cousineau został wrobiony w morderstwo Janice - aktor-zabójca chce odbić rodzinę i ponownie uciec. Jest przekonany, że skoro i tym razem Bóg go "oszczędził", to z całą pewnością odkupił swe winy - i oczyści się ostatecznie, wybijając wrogów i ratując bliskich.



Nic z tych rzeczy - Berkman zawsze stał o krok od ciemności. Nawet wówczas, gdy stawał się najlepszą możliwą wersją siebie. A teraz jest już za późno, zbyt wiele złego się wydarzyło, by mówić o jakimkolwiek katharsis. Stało się to, co stać się musiało - Gene zastrzelił Barry'ego. Ich ostatnie wspólne ujęcie wykadrowano w sposób przywodzący na myśl scenę teatralną, co zresztą podkreśla nałożony na jego finisz odgłos oklasków. Wówczas rozpoczyna się sekwencja końcowa; kończy się przedstawienie Sally, syn Barry'ego (Jaeden Martell!) ogląda film o ojcu. Mimo akcentów humorystycznych, zamknięcie okazuje się wyjątkowo gorzkie - oto ponura prawda o tym, że nieuczciwość nie potrzebuje wiele, by zatriumfować. Opowiadający o Berkmanie film "The Mask Collector" stał się fałszywym świadectwem - czymś, co dla mas jest prawdą. Barry zginął, jasne, ale i tak nie zasłużył na to, co po nim zostało. Zabójca otrzymał swoje dziedzictwo, pamięć o nim przetrwa, choć nic z tego, co się o nim mówi, nie jest zgodne z prawdą. Tak oto Hader wręczył nam przekorne, cierpkie, na przemian przerażające i zabawne zamknięcie, które najlepiej podsumowują ostatnie słowa byłego marine: "och, wow".



