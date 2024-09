Max: najlepsze filmy akcji. Wybieramy tytuły, które dostarczają najwięcej adrenaliny

To właśnie ten film, o którym wspominałem na początku, że porywa swoją brutalnością i dusznym klimatem. Siadając do seansu, odkręćcie sobie od razu wodę do wanny, bo będziecie chcieli się po nim umyć. "Blok 99" jest produkcją lepką, brudną. Zabiera nas do obskurnego więzienia i tarza we krwi, syfie i przemocy.