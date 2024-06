Dlaczego w ogóle HBO Max zmieniło się w Max? Przecież minęły zaledwie 3 lata

Żeby zrozumieć, co zaszło musimy cofnąć się do 2015 roku, kiedy to ruszyła usługa HBO Go. Rynek streamingowy w Stanach Zjednoczonych w tamtym czasie miał za sobą pierwsze wzloty, upadki i przetasowania. Wśród wielkich dostawców treści dojrzewała już myśl, że internetowe media strumieniowe, a więc możliwość dostarczania treści premium za pomocą internetu, to przyszłość, która musi nadejść i lepiej się na nią przygotować.



W 2007 roku Netflix, czyli mała, ale zjadła firma wypożyczająca wysyłkowo płyty DVD, rusza ze swoją platformą. Tego samego roku startuje również Hulu, platforma jest efektem połączonych sił wielkich korporacji medialnych. Do gry włączają się mniejsze lub większe podmioty. Istotna zmiana nadchodzi w 2010 roku, gdy HBO wyjeżdża ze swoim serwisem HBO Go, który, choć w Polsce wyglądało to inaczej, był skierowany do widzów, którzy już posiadali dostęp do kablówki od tej stacji. Kilka lat później powstaje HBO Now, czyli już samodzielna usługa, sposobem subskrypcji przypominająca konkurencyjnego Netfliksa.