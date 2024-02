Krew, flaki i walka z naziolami. Czy można sobie wyobrazić przyjemniejszy seans na weekend?

W „Sisu” możemy dopatrywać się samoświadomego, jadącego po bandzie akcyjniaka w stylu najlepszych współczesnych gatunkowych obrazów: dialogi zredukowane do minimum, absurd podkręcony do szaleńczych rejestrów, zemsta, krwawa frajda, konwencyjna uczciwość. To soczyście pulpowy rarytas, na którym się odprężycie, rozerwiecie, pośmiejecie i wprowadzicie się w stan ciepłego zadowolenia - bo kto nie lubi widoku pozbawianych flaków nazistów? Gwarantuję: trup ściele się tu bardzo, bardzo gęsto.



Fiński obraz jest zatem - siłą rzeczy - ubogi w narrację. Znaczy się: zgrabny, prosty i zwięzły, ale wciągający. To krwawa, niemal natchniona jazda bez trzymanki. Zwariowany pastisz, który docenią wszyscy fani kina akcji - czy to klasycznego, czy bardziej dzisiejszego (twórca nie kryje miłości do staroszkolnych rozwałek). Co ważne, nie boi się nonsensu - pozwala sobie na niedorzeczności, choć oczywiście wyłącznie takie, które pozwalają czerpać z seansu więcej przyjemności, nie zaś wywracać oczami. Nieziemska siła i determinacja głównego bohatera to źródło czystej radości; bohater zapewnia widzowi ogromną frajdę z rzezi i nadmiaru posoki, a „odmawiając śmierci” po wielokroć wzmacnia swój mit i udowadnia, że zasługuje na wszystko to, co się o nim mówi.



Tak, wiem, jak to brzmi. I podtrzymuję to, co napisałem. Ten dziwny film, który nie widzi potrzeby wyjaśniania każdego fragmentu fabuły i chętnie nabija się sam z siebie, wywołuje uczucie specyficznego komfortu. A przy tym jest pozbawiony cienia pretensji.